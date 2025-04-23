Картофель может помочь в снижении веса, заявила гастроэнтеролог

Картофель и его кожура содержат полезные пищевые волокна, которые нормализуют пищеварение, улучшают работу кишечника и помогают контролировать аппетит. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.

Особенно полезен картофель, приготовленный с кожурой – вареный, запеченный или тушеный. От жареного варианта лучше отказаться, так как он добавляет лишние калории. Оптимально сочетать картофель с овощами, белками и полезными жирами, например, с оливковым маслом или авокадо.

Частота употребления зависит от индивидуальных целей: тем, кто следит за весом или уровнем сахара в крови, стоит контролировать порции. Кроме клетчатки, картофель богат витаминами C и B6, калием, магнием и сложными углеводами, которые обеспечивают долгое чувство сытости. Также в его составе есть антиоксиданты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака, пишет РИА Новости.