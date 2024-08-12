Казань благоустроит 17 общественных пространств в 2024 году

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Город
12 августа 2024  16:29
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани продолжается благоустройство городских территорий. Как сообщил заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев, в этом году планируют обновить 17 общественных пространств. 

Шесть проектов реализуются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», остальные одиннадцать — за счёт бюджета республики. На данный момент уже завершено благоустройство шести объектов, включая парк Тысячелетия, протоку Булака, пешеходную улицу Баумана, площадь Тысячелетия у стен Кремля, сквер Котельникова и сквер Коротченко. 

В активной фазе находятся работы на нескольких объектах. В их числе — сквер к столетию образования строительной отрасли РТ, сквер у железнодорожного вокзала «Казань-2», первый участок бульвара по улице Серова, территория вокруг Большого Чайкового озера, сквер у роддома № 3, парк Петрова, набережная реки Казанка с детским парком «Елмай» и садом «Фукса», входная группа парка Горького, а также территория вокруг строящегося здания театра Камала. 

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