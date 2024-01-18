Казань борется с последствиями снегопада

В комитете внешнего благоустройства исполкома Казани сообщили, что количество уборочной техники на дорогах увеличат - к работам привлекут 800 машин. Дорожные службы продолжают работать круглосуточно. По данным Гидрометцентра РТ, 16 января в городе выпало 5 мм осадков, или 11% от месячной нормы. При текущих погодных условиях первостепенная задача дорожных служб - выполнить разметание и обработку дорог, а также усилить работы по вывозу снега.

«За прошедшие сутки (16 января. - Прим. ред.) вывезено свыше 12 тысяч тонн снега. Для противогололедной обработки использовали 283 тонны реагента и 735 тонн песко-соляной смеси», - рассказал kzn.ru заместитель председателя комитета внешнего благоустройства Марсель Ахметзянов.

Вчера днем дорожные службы города продолжили работу в усиленном режиме. Основной упор был на расчистку магистральных дорог, остановочных карманов и тротуаров с привлечением 674 дорожных рабочих и 357 единиц техники.

Всего же городской парк зимней уборочной техники четырех генподрядных предприятий с учетом субподрядных организаций насчитывает в общей сложности 589 единиц техники, включая 155 комбинированных дорожных машин и 111 тракторных щеток. Площадь убираемых дорог составляет более 22 млн кв. м, к концу 2023 года она увеличилась на 570 тыс. кв. м за счет ввода в эксплуатацию участков новых дорог.

Снег вывозят на 8 стационарных снегоплавильных станций, на которых расположено 14 камер (на ул. Портовой, Несмелова, Воровского, Васильченко, Тульской, Аделя Кутуя, пр. Победы). Благодаря открытию новой станции на ул. Портовой и новой камеры на ул. Несмелова производительность всех станций увеличилась с 6,3 тысячи тонн до 8 тысяч тонн в сутки. Всего с начала зимнего сезона на снегоплавильных пунктах принято порядка 400 тысяч тонн снега.

Помимо уборки дорог в течение дня проводятся работы по очистке дворов и кровель жилых домов. Уборкой дворовых территорий, обслуживаемых крупными управляющими компаниями, занимаются 1390 дворников и 123 единицы спецтехники. За сутки 16 января было израсходовано 1,2 тонны песко-соляной смеси и противогололедных реагентов. Комитет жилищно-коммунального хозяйства поручил управляющим компаниям усилить работу по очистке дворовых территорий и использовать всю имеющуюся спецтехнику.

В связи с объявленным ГУ МЧС РФ по РТ в республике штормовым предупреждением из-за сильного ветра и обильных осадков 16 января с 11.30 на трассе М-7 «Волга» были введены ограничения движения для рейсовых автобусов и грузовых авто, передает «Татар-информ». Ограничения движения на остальных федеральных автодорогах в РТ были введены в тот же день с 17.00 и действовали до 15.30 17 января. Вчера казанский аэропорт прекратил отправку и прием авиарейсов.

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ предупреждает о приближении мощных снегопадов и возвращении морозов. Согласно прогнозам, в следующие трое суток республика снова попадет под влияние активных циклонов с обильными осадками, метелями и сильным ветром, заносами на дорогах. Предположительно, в период с 19 по 21 января выпадет 25 - 35 мм осадков, что дополнительно составит еще 60 - 70% от месячной нормы. В начале следующей недели, 22 января, прогнозируется прекращение осадков и существенное понижение температуры до минус 12 -17 градусов.