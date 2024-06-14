Казань борется с жарой: ежедневно в городе поливают 260 тысяч деревьев

В Казани в связи с аномальной жарой усилена работа по поливу зеленых насаждений и дорог. Ежедневно в город выезжают 40 единиц техники и рабочие предприятий благоустройства, чтобы обеспечить достаточное увлажнение более 260 тысяч деревьев, растущих вдоль улиц и в местах массового отдыха.

Для полноценного ухода за молодыми деревьями (возраст от 1 года до 10 лет) полив ведется по специально разработанному графику. Согласно Правилам озеленения Казани, на одно дерево должно приходиться 50 литров воды в день.

Машины работают как днем, так и ночью, чтобы оросить как можно больше зеленых насаждений.

Территории вдоль улиц и в местах массового отдыха оборудуются системами автоматического полива. На сегодня в городе проложены сети протяженностью более 255 км для орошения зеленых насаждений.

Для поддержания работы системы необходимо проводить сезонные работы по консервации, расконсервации и опрессовке, заменять неисправные и настраивать поливочные головки, наладить работу пультов управления, регулярно осматривать оборудование на предмет неисправностей, проводить чистку и продувку форсунок и т.д.

Кроме того, в Казани ежедневно поливают проезжую часть, чтобы сохранить нормативное состояние асфальта. Дорожному полотну требуется охлаждение при температуре воздуха выше 25 градусов, иначе асфальтобетон потеряет свою прочность, что небезопасно для автомобилистов.

Полив дорог ведется с 11:00 до 15:00, а с 23:00 до 6:00 проводится мойка. Для дополнительного увлажнения деревьев и кустарников при поливе одно из сопл техники направляется в сторону зеленой зоны.