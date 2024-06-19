Kazan Digital Week 2024: масштабный форум digital-инноваций готовится к старту

В Доме Правительства Татарстана прошло заседание оргкомитета по подготовке к Международному форуму Kazan Digital Week 2024. Глава Минцифры России Максут Шадаев отметил важность форума и поручил сделать его еще более масштабным и качественным.

Событие, которое состоится с 9 по 11 сентября, объединит новаторов, лидеров отрасли и специалистов в области digital-технологий. Kazan Digital Week превратился в ведущую российскую и международную платформу, способствуя обмену научно-технической информацией и решению задач импортоопережения и обеспечения технологического суверенитета России.