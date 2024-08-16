«Kazan Digital Week» соберет 300 экспертов в сфере цифровизации

С 9 по 11 сентября в выставочном центре Kazan Expo пройдет международный форум Kazan Digital Week 2024. Как сообщила ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева, участие в форуме подтвердили уже около 300 спикеров.

В этом году Kazan Digital Week ожидает около 2 тысяч участников из 27 стран мира. В рамках форума пройдут 73 секции и круглых столов по 10 актуальным направлениям цифровизации, включая интеллектуальные транспортные системы, цифровизацию госуправления, образования, культуры, кибербезопасность.

Помимо экспертных дискуссий, на форуме будет организована выставка, где студенты представят свои стартапы и новые разработки в сфере цифровых технологий.