«Kazan Digital Week» соберет 300 экспертов в сфере цифровизации

news_top_970_100
Республика
16 августа 2024  14:50
Автор:
Эндже Гарафиева

С 9 по 11 сентября в выставочном центре Kazan Expo пройдет международный форум Kazan Digital Week 2024. Как сообщила ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева, участие в форуме подтвердили уже около 300 спикеров.

В этом году Kazan Digital Week ожидает около 2 тысяч участников из 27 стран мира. В рамках форума пройдут 73 секции и круглых столов по 10 актуальным направлениям цифровизации, включая интеллектуальные транспортные системы, цифровизацию госуправления, образования, культуры, кибербезопасность.

Помимо экспертных дискуссий, на форуме будет организована выставка, где студенты представят свои стартапы и новые разработки в сфере цифровых технологий.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Татарстанцев приглашают к участию в Международном фестивале «Чеховская осень»
Турагента из Казани подозревают в обмане путешественников на миллионы рублей
Прокуратура РТ борется за возврат похищенных у женщины 900 тысяч рублей
В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированных после ДТП в Салмачах
Экс-глава «ИнтехБанка» Марсель Зарипов избежал наказания из-за истечения срока давности
«Kazan Digital Week» соберет 300 экспертов в сфере цифровизации
Короткая рабочая неделя ждет татарстанцев в конце августа
В столице Татарстана пройдет футбольный фестиваль для девочек