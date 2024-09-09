Kazan Digital Week стартовал в Казани

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Город
9 сентября 2024  10:00
Автор:
Эндже Гарафиева

В МВЦ «Казань Экспо» начал работу юбилейный, пятый по счету, Международный форум Kazan Digital Week - 2024. В этом году мероприятие получило федеральный статус, что подчеркивает его значимость для развития цифровой экономики России.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, приветствуя участников форума, отметил, что за пять лет Kazan Digital Week стал эффективной площадкой для диалога между представителями власти, бизнеса и научного сообщества.

«Совместная работа на площадке форума призвана помочь объективно оценить наши достижения и стоящие перед нами задачи, раздвинуть границы сотрудничества», – подчеркнул Рустам Минниханов.

 

В этом году Kazan Digital Week собрал рекордное количество участников – свыше 16 тысяч человек из России и зарубежных стран. Более 200 ведущих IT-компаний представили свои решения на выставочной экспозиции площадью 4 тысячи квадратных метров.

В рамках деловой программы форума запланировано свыше 100 мероприятий, включая стратегические сессии Минцифры России, конференции, секции и конкурсы.

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