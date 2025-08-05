Казань - единственный город-миллионник с падением цен на аренду жилья

Согласно данным сервиса Яндекс Аренда, в июле 2025 года Казань оказалась единственным среди российских городов-миллионников, где снизились цены на долгосрочную аренду жилья. Медианная ставка по всем типам квартир в столице Татарстана сократилась на 4,7%, составив 44 тыс. рублей в месяц.

Наибольшее падение зафиксировано в сегменте трехкомнатных квартир (-10,7%, до 67 тыс. рублей), за ними следуют двухкомнатные (-6,3%, до 47 тыс. рублей) и однокомнатные (-3,4%, до 37 тыс. рублей). Эксперты связывают эту тенденцию с увеличением предложения за счет нераспроданных лотов вторичного рынка.

В то же время в большинстве крупных городов наблюдался рост арендных ставок. Лидером стал Санкт-Петербург (+8,5%), за ним следуют Самара (+6,7%) и Пермь (+4,7%). В Москве медианная цена достигла 89 тыс. рублей (+4,1%).

«Перед началом высокого сезона мы видим рост спроса на аренду в большинстве городов, что привело к сокращению предложения и увеличению цен. Казань стала исключением благодаря значительному пополнению рынка доступным жильем», — отметил Роман Жуков, руководитель Яндекс Аренды.

При этом интерес арендаторов к казанским объявлениям в июле вырос на 22,5%, что может привести к изменению ценовой динамики в августе-сентябре — традиционно самых активных месяцах для рынка аренды.