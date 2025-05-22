Казань готовится к масштабному фестивалю уличного спорта

С 17 по 21 июля экстрим-парк «Урам» станет площадкой для VI Всероссийских уличных игр Urban Games. Мероприятие объединит любителей экстремальных и уличных видов спорта со всей страны.

В программе фестиваля запланированы соревнования по шести популярным дисциплинам: баскетболу, велоспорту, роллер спорту, брейкингу, скейтбордингу и флорболу. Помимо спортивных состязаний, гостей ждет насыщенная концертная программа и показательные выступления спортсменов.

Организаторы подготовили для участников памятные сувениры от Министерства спорта России, а победителей наградят кубками, медалями и дипломами. Принять участие может любой желающий, подавший заявку через официальный сайт до 1 июля.

Фестиваль проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Основная цель мероприятия – популяризация уличных видов спорта и создание условий для активного досуга населения.

«Urban Games уже стали традиционным событием для Казани, объединяющим профессиональных спортсменов и любителей. В этом году мы ожидаем рекордное количество участников», – отмечают организаторы.

Мероприятие обещает стать ярким спортивным праздником под открытым небом, где каждый сможет проявить свои способности и зарядиться энергией уличной спортивной культуры.