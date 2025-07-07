Казань готовится к масштабному празднованию Дня семьи, любви и верности

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В течение недели с 7 по 13 июля казанцев ждет насыщенная программа мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности. Уже с понедельника во всех районных отделах ЗАГСа начнут работать консультационные пункты, где специалисты ответят на вопросы о защите семейных прав. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Кульминацией праздника станет 8 июля. В этот день запланированы торжественный крестный ход и молебен в Кирилловской церкви, после которого участники возложат цветы к памятнику святым Петру и Февронии. На территории храма развернется праздничное действо с ярмаркой, творческими мастер-классами и развлекательной программой. Особое внимание уделят многодетным семьям – для них пройдет специальная церемония чествования. Также в этот день 64 пары официально оформят свои отношения.

Завершится семейная неделя 13 июля теплой встречей в сквере имени Васильченко, где будут чествовать супружеские пары, прожившие вместе не один десяток лет.

