Казань готовится к новому отопительному сезону: подготовительные работы начались уже весной

На аппаратном совещании в Мэрии Казани были объявлены планы по подготовке к новому отопительному сезону. Так, более 37 км сетей отопления и горячего водоснабжения будут заменены и реконструированы. Пять котлоагрегатов обновят, а новая блочно-модульная котельная на улице Толстого будет введена в эксплуатацию. Планируются опрессовки, заявили в мэрии.

Кроме этого, будут подготовлены почти 6 тысяч многоквартирных домов, почти 880 объектов бюджетной сферы, включая свыше 650 учреждений образования и 115 организаций здравоохранения. Ремонт систем центрального отопления запланирован в 45 зданиях, а установка узлов погодного регулирования произойдет в пяти МКД.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул важность качественного и своевременного выполнения всех запланированных работ, отметив успешное завершение предыдущего отопительного сезона без серьезных аварий.