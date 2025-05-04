Казань готовится к Параду Победы: как прошла генеральная репетиция

Вчера, 3 мая 2025 года, центр Казани превратился в плац для масштабной репетиции предстоящего Парада Победы. Из-за подготовки к мероприятию в столице Татарстана были временно перекрыты несколько центральных улиц.

По площади Тысячелетия торжественным маршем прошли военнослужащие, кадеты, суворовцы и ветераны боевых действий разных лет. Среди почетных гостей репетиции присутствовали заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, руководитель регионального отделения «Юнармии» Александр Бородин и представители Казанского танкового училища.

Особое внимание привлекли юные участники из Всероссийского детского движения – некоторым из них всего семь лет. Несмотря на возраст, ребята ответственно подошли к подготовке, тренируясь по пять дней в неделю. «Даже непогода не помешала нашим юным патриотам», – отметила начальник штаба мероприятия.

Хотя репетиция прошла без участия боевой техники, зрелище собрало множество зрителей. Прохожие останавливались, чтобы посмотреть на строевую подготовку участников и послушать военный оркестр, исполнивший легендарные мелодии военных лет.

Главный парад состоится 9 мая. На самых почетных местах разместятся ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО и их семьи. Для тех фронтовиков, кто не сможет прийти на праздник, артисты подготовили специальные концерты во дворах.