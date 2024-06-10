Казань готовится к празднованию Дня России: афиша мероприятий

В столице Татарстана в этом году День России отмечают с размахом. С 11 по 12 июня казанцы смогут посетить многочисленные праздничные мероприятия, посвященные главному государственному празднику. Афишей делится мэрия столицы РТ.

Так, 11 июня, в 11:00, в сквере «Авангард» пройдет торжественная церемония вручения паспортов молодым казанцам. В этот же день в парках Урицкого и «Крылья Советов» состоятся праздничные концерты с участием творческих коллективов. Также в это время у Центра семьи «Казан» 500 волонтеров и активистов «Молодой гвардии» развернут гигантский флаг России, что станет ярким символом единства и патриотизма.

12 июня традиционный Парад дружбы народов состоится в 11:00 на Кремлевской набережной. После парада на пирсе набережной пройдет этнофестиваль «Таба», предлагающий гостям погрузиться в атмосферу разнообразия культур и традиций.

В 15:00 в Казанском Кремле состоится гала-концерт участников фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». В 16:00 на Советской площади и в парке у ДК им. Саид-Галиева пройдут концерты «Моя Родина в песнях».

В 17:00 у Центра семьи «Казан» начнется праздничный концерт с участием Сосо Павлиашвили, творческих коллективов республики, артистов Казанской городской филармонии, группы Melekess, Азата Гильмутдинова и Ильгиза Шайхразиева. Завершится праздник ярким фейерверком в 22:00.