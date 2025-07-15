Казань готовится к рок-фестивалю «Пробка»

19 июля детский парк «Елмай» превратится в эпицентр рок-культуры – здесь пройдет масштабный фестиваль «Пробка», собравший 15 музыкальных коллективов. Главным событием вечера станет выступление культовой казанской группы «Мураками», известной своими энергетичными концертами.

Организаторы обещают 10 часов непрерывной живой музыки – с 12:00 до 22:00. Поклонников рока ждут как проверенные временем хиты, так и свежие композиции от местных групп. Особенностью фестиваля станет его камерная атмосфера – все действия развернутся на одной сцене, что создаст эффект полного погружения в музыкальную стихию.

«Это прекрасная возможность не только услышать любимые песни, но и открыть для себя новые таланты казанской рок-сцены», – отмечают в оргкомитете мероприятия. Вход на фестиваль свободный для всех желающих.

Напомним, что этим летом Казань активно развивает уличную культурную программу. Параллельно с музыкальными событиями в экстрим-парке «Урам» проходят образовательные мероприятия, включая недавнюю лекцию по кинологии, помогающую преодолеть страх перед собаками.