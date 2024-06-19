Казань готовится к Сабантую: праздничные шествия со сбором подарков стартуют 21 июня

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Город
19 июня 2024  16:16
Автор:
Эндже Гарафиева

В столице Татарстана 21 июня пройдут традиционные шествия по сбору подарков к национальному татарскому празднику Сабантуй. Мероприятие начнется в 10:00 с подготовительного этапа в Казанском Кремле.

 Фото: © ИА «Татар-информ»

В этом году будут организованы четыре маршрута, которые пройдут по историческому центру города. В процессии участвуют конные повозки, работники Казанского государственного института культуры, музыканты и гармонисты.

Подарки будут собираться в специальных точках по ходу движения шествий, а также на общем финише у театра имени Камала. Сбор четырех повозок запланирован на 12:30, а в 13:00 начнется праздничный концерт.

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