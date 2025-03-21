Казань готовится к V Международному форуму «Добрая Казань»

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Город
21 марта 2025  12:42

Летом в Казани пройдет V Международный форум благотворительных организаций «Добрая Казань». Мэр города Ильсур Метшин объявил, что мероприятие соберет на одной площадке более 500 участников, включая представителей НКО, благотворительных фондов, волонтерских объединений, социально ориентированного бизнеса и экспертов в сфере благотворительности. Участие подтвердили гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, а также спикеры из Турции и ОАЭ.

Форум, организованный ресурсным центром НКО «Добрая Казань», станет самым масштабным за всю историю проведения. В течение двух дней участники обсудят актуальные темы: трудоустройство людей с инвалидностью, современные методы реабилитации, использование искусственного интеллекта в НКО, фандрайзинг и юридические аспекты работы благотворительных организаций.

Проект «Добрая Казань», стартовавший в 2015 году, объединяет более 100 НКО и реализует множество инициатив, включая инклюзивные центры, спортивные мероприятия для людей с ОВЗ и гуманитарную помощь. Форум станет площадкой для обмена опытом и поиска новых решений в сфере благотворительности.

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