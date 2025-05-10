Казань готовится принять крупнейший форум мусульманских религиозных деятелей

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Город
10 мая 2025  13:48

С 16 по 18 мая столица Татарстана примет XV Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия», который является самым масштабным мероприятием мусульманского духовенства в стране.

Ключевые детали форума:

  • Участие более 1000 делегатов из 70 регионов России
  • Обсуждение актуальных вопросов исламской жизни в современной России
  • Особое внимание вопросам сохранения национальной идентичности

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил уделить особое внимание организации безопасности и созданию комфортных условий для участников.

Форум пройдет в рамках насыщенной программы исламских мероприятий в Казани, куда также войдет  международный экономический мусульманский форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», запланированный на 13-18 мая.

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