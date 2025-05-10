Казань готовится принять крупнейший форум мусульманских религиозных деятелей

С 16 по 18 мая столица Татарстана примет XV Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия», который является самым масштабным мероприятием мусульманского духовенства в стране.
Ключевые детали форума:
- Участие более 1000 делегатов из 70 регионов России
- Обсуждение актуальных вопросов исламской жизни в современной России
- Особое внимание вопросам сохранения национальной идентичности
Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил уделить особое внимание организации безопасности и созданию комфортных условий для участников.
Форум пройдет в рамках насыщенной программы исламских мероприятий в Казани, куда также войдет международный экономический мусульманский форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», запланированный на 13-18 мая.