Казань готовится принять крупнейший форум мусульманских религиозных деятелей

С 16 по 18 мая столица Татарстана примет XV Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия», который является самым масштабным мероприятием мусульманского духовенства в стране.

Ключевые детали форума:

Участие более 1000 делегатов из 70 регионов России

Обсуждение актуальных вопросов исламской жизни в современной России

Особое внимание вопросам сохранения национальной идентичности

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил уделить особое внимание организации безопасности и созданию комфортных условий для участников.

Форум пройдет в рамках насыщенной программы исламских мероприятий в Казани, куда также войдет международный экономический мусульманский форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», запланированный на 13-18 мая.