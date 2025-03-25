Казань готовится провести чемпионат России по сумо

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Город
25 марта 2025  09:36

Казань станет площадкой для проведения чемпионата России по сумо среди мужчин и женщин, а также первенств среди юниоров до 22 и 24 лет. Соревнования пройдут с 16 по 21 апреля, подтвердили в Федерации сумо Татарстана.

На организацию турнира из бюджета республики выделено 4,7 млн рублей, тендер уже размещен на площадке госзакупок. Эти средства направят на транспортные расходы для участников, судей и организаторов, обеспечение безопасности, медицинское сопровождение, а также проведение церемоний открытия и награждения с фото- и видеосъемкой.

За подготовку отвечает Министерство спорта Татарстана. В прошлом году Казань уже принимала аналогичные соревнования, которые собрали более 1 000 спортсменов из 32 регионов страны. Ожидается, что в этом году турнир привлечет не меньше внимания.

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