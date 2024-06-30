Казань и Иркутск свяжут соглашением о сотрудничестве в сфере туризма

Как сообщает в своем телеграм-канале Дарья Санникова, директор Комитета по развитию туризма Казани, церемония подписания соглашения между двумя городами прошла на Сабантуе.

Чиновница отмечает, что подобное соглашение откроет множество возможностей для развития туристического потенциала между Казанью и Иркутском.

Судя по выложенным фотографиям, свои подписи под соглашением поставили Дарья Санникова и Татьяна Макарычева, которая является председателем Комитета по экономике и стратегическому планированию Иркутска.

Напомним, ранее Казань подписывала подобные соглашения с Санкт-Петербургом и Москвой.