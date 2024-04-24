Казань и Кабардино-Балкарию свяжут прямые рейсы

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Город
24 апреля 2024  08:53
Автор:
Эндже Гарафиева

Татарстан с 4 мая запускает прямые рейсы до Кабардино-Балкарии. Длительность полёта составит 3 часа. Прямой авиарейс будет выполняться каждую субботу, сообщил министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики Мурат Шогенцуков.

Республики ещё в 2015 году заключили соглашение о сотрудничестве в разных сферах. Кабардино-Балкарию ежегодно посещают 1,5 млн туристов. Чаще всего это такие города, как Нальчик, Приэльбрусье, Чегемское ущелье, Черекское и Малкинское ущелье.

Ожидается, что рейс из Казани в Нальчик запустят в 08:00. Обратно – в 12:05.

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Казань и Кабардино-Балкарию свяжут прямые рейсы
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