Казань и Кабардино-Балкарию свяжут прямые рейсы

Татарстан с 4 мая запускает прямые рейсы до Кабардино-Балкарии. Длительность полёта составит 3 часа. Прямой авиарейс будет выполняться каждую субботу, сообщил министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики Мурат Шогенцуков.

Республики ещё в 2015 году заключили соглашение о сотрудничестве в разных сферах. Кабардино-Балкарию ежегодно посещают 1,5 млн туристов. Чаще всего это такие города, как Нальчик, Приэльбрусье, Чегемское ущелье, Черекское и Малкинское ущелье.

Ожидается, что рейс из Казани в Нальчик запустят в 08:00. Обратно – в 12:05.