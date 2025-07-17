Казань и Пермь связали скоростные речные маршруты

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Город
17 июля 2025  11:14

Стартовал новый сезон пассажирских перевозок между Казань и Пермь на современных судах «Метеор-120Р». Первый рейс отправился из столицы Татарстана 17 июля, открывая пятикратное сообщение между городами до конца августа.

Как сообщает Госкомитет РТ по туризму, каждый рейс рассчитан на 120 пассажиров и включает остановку в Чайковском. Путешествие из Перми до промежуточного пункта займет 6 часов, а финальный отрезок до Казани – 13 часов с ночной стоянкой. Обратный маршрут из Перми стартует 19 июля с прибытием в Казань 20 июля.

«Этот проект реализуется в рамках программы «Великий Волжский путь» и соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», – отметили в ведомстве. Дальнейшие рейсы запланированы на 29 июля, 5, 12 и 21 августа из Казани, а также 31 июля, 7, 14 и 23 августа из Перми.

Билеты уже доступны на сайте перевозчика «Водолет». Проект способствует развитию межрегионального туризма и создает новые возможности для познавательных путешествий по России.

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