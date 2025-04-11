Казань и Тегеран расширяют сотрудничество в ключевых сферах

Мэры Казани и Тегерана Ильсур Метшин и Алиреза Закани подписали соглашение о партнёрстве, закрепляющее взаимодействие в экономике, культуре, спорте, туризме, здравоохранении и образовании. Документ стал частью реализации российско-иранского стратегического партнёрства, оформленного в январе 2025 года, сообщили в исполкоме Казани.

Основные направления сотрудничества:

Обмен опытом в рамках международных организаций, включая «Азиатский Форум мэров»

Участие в ключевых мероприятиях: Kazan Digital Week, форум «Казаныш», ассамблеи БРИКС+

Развитие побратимских связей (накануне Казань подписала аналогичное соглашение с Исфаханом)

Стороны отмечают успешный опыт совместных проектов: тегеранские делегации регулярно участвуют в казанских форумах, а столица Татарстана представляла Россию на Фестивале городов-побратимов Тегерана. Новое соглашение создаёт институциональную основу для системного взаимодействия между городами.