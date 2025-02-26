Казань инвестирует 10 млрд рублей в создание крупнейшей речной марины на полуострове Локомотив

В Казани планируется масштабное преобразование полуострова Локомотив, на которое будет направлено около 10 млрд рублей. Главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина сообщила, что ключевым элементом проекта станет создание крупнейшей речной марины. Этот амбициозный план может сделать столицу Татарстана образцом для других городов России.

Тухватуллина отметила, что владельцы яхт и катеров испытывают острую потребность в качественной инфраструктуре и удобном доступе к воде. Проект уже получил одобрение от главы Татарстана Рустама Минниханова, что подчеркивает его значимость и поддержку на высшем уровне.

Помимо развития инфраструктуры, инициатива направлена на привлечение туристов, создание новых возможностей для отдыха и популяризацию водных видов спорта в регионе. Это преобразование обещает стать важным шагом в развитии Казани как современного и привлекательного города.