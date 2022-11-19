Казань к Новому году украсят без затрат из городского бюджета

К Новому году столицу Татарстана украсят на том же уровне, что и в прошлом году. При этом средства из городского бюджета тратить не будут. Об этом сегодня сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Саляхутдинов.

Он рассказал, что город украсят на средства муниципальных предприятий. В течение всего 2022 года украшения хранились на специальных складах. Уже сейчас их достают, ремонтируют и начинают устанавливать.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что столица Татарстана заняла третье место в рейтинге городов-лидеров по числу бронирований жилья на Новый год. На первых строчках расположились Москва и Санкт-Петербург.