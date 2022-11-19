 Казань к Новому году украсят без затрат из городского бюджета
news_header_top_970_100

Казань к Новому году украсят без затрат из городского бюджета

Работы выполнят до середины декабря.

Город
19 ноября 2022  14:21
Автор:
Карина Кострулева

К Новому году столицу Татарстана украсят на том же уровне, что и в прошлом году. При этом средства из городского бюджета тратить не будут. Об этом сегодня сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Саляхутдинов. 

Он рассказал, что город украсят на средства муниципальных предприятий. В течение всего 2022 года украшения хранились на специальных складах. Уже сейчас их достают, ремонтируют и начинают устанавливать. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что столица Татарстана заняла третье место в рейтинге городов-лидеров по числу бронирований жилья на Новый год. На первых строчках расположились Москва и Санкт-Петербург.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Эксперты РТ: праздник День матери обладает фундаментальным значением
Президент РТ увеличил численность госслужащих
В Казани из-за строительства второй ветки метро ограничат движение по улице Фучика
«Ак Барс-Динамо» одержал победу в первом домашнем матче чемпионата России
В Казани стартовал финал Международного чемпионата по киберспорту стран ОИС
Президент РТ сообщил, что в Татарстане турпоток за 9 месяцев увеличился на 11%
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 76 случаев COVID-19
Казань стала лучшим городом в РФ для ведения гостиничного бизнеса