Казань как мировой центр прогрессивной архитектуры

Фото: Фарит Муратов

На «деловом понедельнике» в мэрии Казани главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина еще раз напомнила о предстоящем масштабном мероприятии - международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш», который должен пройти 5 - 7 декабря в театре имени Камала. Это уже третий подобный форум.

Однако в этом году мероприятие будет гораздо более представительным. Дело в том, что впервые в форуме «Казаныш» примут участие представители архитектурных сообществ таких стран, как Китай, Индия, ОАЭ и ЮАР. Все потому, что это одно из ключевых мероприятий, которые служат подготовительными этапами к предстоящему в следующем году саммиту стран БРИКС. А всего на «Казаныш» приглашены архитекторы из 20 государств.

Среди приглашенных - старший советник по научно-исследовательской работе в Министерстве муниципального управления Катара, архитектор-урбанист, специалист в области устойчивого развития в архитектуре и городском планировании Али Альрауф и практикующий архитектор, основатель бюро FootPrints из Индии Ятином Пандья. Всего перед слушателями выступят более 100 экспертов передовых архитектурных бюро.

«Третий год на форуме »Казаныш« мы сверяем часы с застройщиками и всеми, кто по роду деятельности вовлечен в строительство. Управление архитектуры и градостроительства, службы главного архитектора, аппарат исполкома тщательно готовят программу, чтобы темы дискуссий были не только интересными, но и имели практическое значение для развития нашего города», - отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Центральной темой предстоящего форума станет идентичность. Ее отразят на выставке, которую специально откроют в дни форума в фойе театра Камала. В ходе сессий спикеры обсудят влияние крупных инфраструктурных транспортных проектов на развитие города, значение прибрежных зон и некоторые другие темы. В качестве примера обязательно будет взята Казанка.

«Символично выбрана площадка мероприятия: театр им. Г.Камала одновременно олицетворяет культуру Татарстана и является примером современного творческого сотрудничества разных стран. Уже сейчас рядом с историческим зданием театра строится новое, проект которого победил на международном конкурсе», - рассказала Тухватуллина.

«Отражение казанской и татарстанской идентичности в облике города - это, конечно, непростая задача. Она потребует тонких настроек от архитекторов и застройщиков. Но если мы хотим видеть наш город красивым, благоустроенным, со своим собственным обликом, мы должны ставить себе такие задачи и обсуждать их. В этих дискуссиях будет находиться решение. Как музыкальные вкусы - можно всю жизнь играть под три аккорда, а можно воспитывать, слушать народную и классическую музыку, джаз. Наша задача - таким воспитанием заниматься, приглашать лучших архитекторов, специалистов градостроительной отрасли со всего мира и иметь палитру мнений на то, каким облик города должен быть в будущем», - задал направление будущей дискуссии казанский градоначальник.

Однако не только идентичность планируют обсуждать на форуме. Здесь коснутся глобального проекта международного транспортного коридора Европа - Западный Китай через обсуждение строительства федеральной трассы М-12. Хотя косвенно и эта часть форума связана с идентичностью Казани, которая позиционирует себя как своеобразный мост между Востоком и Западом.

Но и это далеко не вся программа. «Еще один трек форума посвящен социокультурным и рекреационным ресурсам: в мегаполисах все больше понимают ценность воды в городе - это особые территории, к ним нужен особый подход», - раскрыла подробности повестки главный архитектор.

Также участникам форума предлагается посетить сессию «Градоэкологический каркас как основа устойчивого развития городов» с участием архитектора и урбаниста Лин Ли и руководителя проекта The Smart City Index Бина Бишр Аиши из ОАЭ.

Дополнительно обсудят на форуме условия в городе для детей и пожилых людей, вопросы инклюзии, здоровьесберегающие технологии.