Казань коммунальная: что сделано за шесть месяцев?

Итоги первого полугодия в сфере ЖКХ Казани на аппаратном совещании в мэрии подвел заместитель руководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.

Чиновник отметил, что хорошая финансовая поддержка коммунальной инфраструктуры города идет из федерального Фонда развития территорий. Выделяемую из центра помощь используют на латание самых проблемных участков сетей. Если в прошлом году данной поддержкой пользовались АО «Татэнерго» и АО «Казэнерго», то в этом - МУП «Водоканал».

У «Водоканала» большие планы на этот год: предприятие должно заменить почти 19 км водопроводных сетей и отремонтировать 19 объектов на 1,128 млрд рублей.

Так, в текущем году продолжается реконструкция многострадального Третьего северного коллектора. Есть ли шанс, что он наконец закончится в этом году? Гиниятуллин предпочел не уточнять сроки. Он сообщил только, что на сегодня завершены работы по ремонту трубы на трех участках, расположенных на Амирхана, Чуйкова и Чистопольской. А вот на четвертом участке - от улицы Сибгата Хакима до Меридианной - увы, ремонт только-только начат.

В «Татэнерго» тоже не сидят сложа руки. Предприятие продолжает строительство тепловода №5 от Казанской ТЭЦ-1 до котельной «Горки», который позволит обеспечить теплом большой новый микрорайон, расположенный между улицами Даурская, Аделя Кутуя, Гвардейская и Родины. Осталось каких-то 50 метров из 916 метров. Но это только первый этап строительства. Остальные этапы пока проектируются.

Также «Татэнерго» планирует активно приступить в этом году к строительству другого нового тепловода, ведущего к застройке в районе улицы Портовой. Однако пока ищут подрядчика.

В «Казэнерго» запланировали на этот год заменить 5,3 км теплосетей на сумму 185 млн рублей.

Кроме упомянутых программ, модернизация коммунальной инфраструктуры проводится в рамках собственных инвестпрограмм предприятий. Суммы там серьезные, общая смета - 5,7 млрд рублей. Из них на «Татэнерго» приходится 2,6 млрд рублей, на «Казэнерго» - 354 млн рублей, на «Водоканал» - 2,7 млрд рублей.

Но поскольку в октябре у нас ожидается крупное международное событие - саммит стран БРИКС, а Казань к нему активно готовится, все текущие работы проводятся в ускоренном режиме.

К примеру, за шесть месяцев ремонт 14 участков водопроводов, сетей канализации и теплоснабжения в теле дорог выполнен уже больше, чем наполовину. «Работа идет в графике. Завершены работы на пяти участках водопроводных сетей протяженностью 2,5 км, на двух участках канализации протяженностью 500 метров и на четырех объектах тепловых сетей протяженностью 1,6 км. На этой неделе будут завершены работы на улицах Назарбаева и Вишневского», - доложил Гиниятуллин.

Также в программу подготовки к саммиту БРИКС включен ремонт фасадов и крыш 39 многоквартирных домов на сумму 399 млн рублей. Уже завершены работы по 34 домам.

В программу капремонта МКД в Казани включены 180 домов. Расходы должны составить около 3 млрд рублей. Выполнение составляет 46%. Капремонт в 11 домах завершен.

За первое полугодие признаны аварийными 6 МКД в Казани. Их расселение будет проводиться в рамках региональной программы расселения аварийного жилья. Всего в Казани продолжения программы ждут 113 домов. В их числе по 16 домам есть решения суда, обязывающие исполком города расселить эти объекты. По решению Раиса РТ выделено 73 млн рублей, которых хватит на расселение 17 домов.

Глава исполкома города Рустем Гафаров похвалил коммунальные организации. При этом он заметил, что люди вспоминают о ЖКХ только тогда, когда сталкиваются с проблемами. И продолжил: «Люди работают в любую, даже самую жаркую, погоду. Это, поверьте, очень сложно. Думаю, что девять человек из десяти, привыкших трудиться в офисах под кондиционерами, не продержались бы на такой жаре ни одного дня».

Но тут позволю себе немного не согласиться с руководителем Казанского исполкома. В том-то и дело, что на некоторых объектах днем с огнем не сыщешь ни одного работника. Конечно, такая ситуация касается далеко не всех предприятий коммунальной сферы города. Например, «Татэнерго» можно похвалить - на его объектах всегда кипит деятельность. Наверное, поэтому их подрядчики уже завершили все работы на Булаке и улице Островского. Можно сказать, в рекордные сроки. А что касается «Казэнерго» и «Водоканала», то не на всех объектах наблюдается кипучая деятельность. Наверное, не везде такая ситуация. Но там, где корреспондент проходил лично, причем и утром, и днем, и вечером, рабочих почему-то не было видно. Возможно, они предпочитают из-за жары работать по ночам... Характерный пример - реконструкция водопровода на улице Красная Позиция: ямы выкопали, место оградили, трубы обнажили... но дальше ничего не происходит. И таких примеров наберется с десяток, если не больше.

А вот как раз в офисах, которые, к слову, не везде оборудованы кондиционерами, работники не имеют возможности в разгар рабочего дня «испариться» со своего места.

«Город стареет, и ярче всего это отражается на сфере ЖКХ. Проложенные несколько десятков лет назад сети с каждым годом только увеличивают процент амортизации и ждут ремонта», - обозначил тенденцию Гафаров. И придется им ждать годы?