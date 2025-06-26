Казань лидирует по площади квартир в новостройках среди городов-миллионников

По данным июньского исследования сервиса «Яндекс Недвижимость», столицу Татарстана отличает уникальное сочетание просторных квартир и стабильного ценового уровня. Средняя площадь жилья в новостройках города составляет 55,7 кв. м — один из самых высоких показателей среди крупнейших российских городов.

При медианной стоимости квадратного метра в 244 тыс. рублей — третьем по величине показателе после Москвы и Санкт-Петербурга — средняя цена квартиры в новостройке составляет около 12,8 млн рублей. В июне рынок продемонстрировал незначительный рост цен (на 0,1%) на фоне значительного увеличения объема предложения — на 5,8%.

«Рынок Казани выгодно отличается от других городов-миллионников. Покупатели здесь получают возможность приобрести более просторное жилье по конкурентной стоимости, а рост предложения обеспечивает широкие возможности для выбора», — отметил Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость».

На фоне общего снижения цен в сегменте первичной недвижимости по России (в среднем -0,3%) Казань демонстрирует устойчивость ключевых рыночных показателей. В то время как в семи городах-миллионниках отмечено снижение стоимости жилья, а в пяти наблюдается стагнация, рынок столицы Татарстана продолжает вызывать интерес как у покупателей, так и у инвесторов, благодаря высокому качеству жилого фонда и взвешенной градостроительной политике.