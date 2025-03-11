Казань лидирует по уровню рождаемости среди крупных городов России

Столица Татарстана, Казань, продолжает демонстрировать один из самых высоких коэффициентов рождаемости в стране. В 2024 году в городе родилось 13,2 тысячи детей, что всего на 413 новорожденных меньше, чем в 2023 году. Несмотря на незначительное снижение, Казань сохраняет стабильно высокие показатели рождаемости на протяжении последних пяти лет.

По уровню рождаемости Казань опережает такие крупные города, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Нижний Новгород, а также другие населенные пункты Приволжского федерального округа. Это свидетельствует о благоприятной демографической ситуации в столице Татарстана.

Кроме того, Татарстан входит в число регионов России с самыми низкими показателями смертности. Вместе с республикой в эту группу также включены Мордовия, Владимирская область, Севастополь и Адыгея.