Казань может стать следующим городом для сбора биометрии иностранцев в аэропорту

МВД России поддержало предложение Раиса РТ Рустама Минниханова о внедрении в казанском аэропорту системы сбора биометрических данных для иностранных граждан. Соответствующее заявление сделал первый замминистра внутренних дел Александр Горовой на заседании по вопросам миграционной политики в ПФО.

В настоящий момент биометрию берут в трех аэропортах Москвы и на КПП «Маштаково» (Оренбургская область). С декабря 2023 года было собрано свыше 2 млн биометрических образцов. Система помогла выявить 11 тыс. человек, находившихся в розыске или с запретом на въезд.

«Мы рассматриваем возможность расширения эксперимента и положительно оцениваем инициативу Татарстана по включению Казани в этот проект», – подчеркнул Горовой.