Казань может стать столицей Параигр БРИКС в 2025 году

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Город
11 сентября 2024  10:05
Автор:
Эндже Гарафиева

Столица Татарстана может принять Паралимпийские игры для спортсменов стран БРИКС в 2025 году. С таким предложением выступил депутат Госдумы РФ Илья Вольфсон.

По мнению парламентария, Параигры БРИКС могут стать достойной альтернативой международным соревнованиям, от которых в настоящее время отстранены российские паралимпийцы.

Казань обладает всем необходимым для проведения соревнований подобного уровня, уверен Вольфсон. Спортивная инфраструктура города создавалась в соответствии с международными стандартами, отметил депутат.

В июне этого года Казань уже принимала игры БРИКС, в которых участвовали спортсмены из 82 стран.

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