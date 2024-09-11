Казань может стать столицей Параигр БРИКС в 2025 году

Столица Татарстана может принять Паралимпийские игры для спортсменов стран БРИКС в 2025 году. С таким предложением выступил депутат Госдумы РФ Илья Вольфсон.

По мнению парламентария, Параигры БРИКС могут стать достойной альтернативой международным соревнованиям, от которых в настоящее время отстранены российские паралимпийцы.

Казань обладает всем необходимым для проведения соревнований подобного уровня, уверен Вольфсон. Спортивная инфраструктура города создавалась в соответствии с международными стандартами, отметил депутат.

В июне этого года Казань уже принимала игры БРИКС, в которых участвовали спортсмены из 82 стран.