Казань может стать урбанистическим лидером России – канадский эксперт

На International Property Market в рамках KazanForum 2025 канадский урбанист Гильермо Пеньялоса заявил о высоком потенциале Казани в сфере городского развития. По его мнению, столица Татарстана способна превзойти другие российские мегаполисы при условии решения ключевых проблем.

Эксперт отметил необходимость:

Пересмотра транспортной стратегии для улучшения экологии

Создания большего количества общественных пространств

Баланса между высотной застройкой и зонами отдыха

«Важно уделять внимание всем возрастным группам – от детей до взрослых, чтобы городская среда была комфортной для каждого», – подчеркнул Пеньялоса.

Специалист высоко оценил работу института градостроения Татарстана, но рекомендовал активнее изучать международный опыт городов сопоставимого масштаба.

XVI Международный экономический форум «Россия – Исламский мир» проходит в Казани с 13 по 18 мая. Мероприятие с 2023 года имеет федеральный статус.