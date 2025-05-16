Казань может стать урбанистическим лидером России – канадский эксперт

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Город
16 мая 2025  18:18

На International Property Market в рамках KazanForum 2025 канадский урбанист Гильермо Пеньялоса заявил о высоком потенциале Казани в сфере городского развития. По его мнению, столица Татарстана способна превзойти другие российские мегаполисы при условии решения ключевых проблем.

Эксперт отметил необходимость:

Пересмотра транспортной стратегии для улучшения экологии

Создания большего количества общественных пространств

Баланса между высотной застройкой и зонами отдыха

«Важно уделять внимание всем возрастным группам – от детей до взрослых, чтобы городская среда была комфортной для каждого», – подчеркнул Пеньялоса.

Специалист высоко оценил работу института градостроения Татарстана, но рекомендовал активнее изучать международный опыт городов сопоставимого масштаба.

XVI Международный экономический форум «Россия – Исламский мир» проходит в Казани с 13 по 18 мая. Мероприятие с 2023 года имеет федеральный статус.

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