Казань объединила специалистов по патриотическому воспитанию из 33 регионов России

В столице Татарстана проходит Окружной патриотический форум, собравший на своей площадке более 230 специалистов из 33 регионов Южного, Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов. Мероприятие, организованное в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», призвано стать платформой для обмена опытом, обсуждения актуальных задач и выработки новых подходов к воспитанию подрастающего поколения.

Главной темой форума стала роль культуры в патриотическом воспитании. Участники, среди которых сотрудники профильных учреждений, лидеры общественных организаций, руководители проектов и активисты патриотических движений, уже успели познакомиться с историей и культурным наследием республики, посетив знаковые места Казани и Музей-мемориал Великой Отечественной войны.

В программе форума – насыщенная образовательная и деловая повестка. Лекции, семинары, мастер-классы и дискуссии посвящены актуальным вопросам патриотического воспитания, таким как сохранение духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, работа с этнокультурным компонентом, поддержка участников СВО, развитие волонтерского движения.

Особое внимание уделяется обмену лучшими практиками и выработке конкретных предложений по совершенствованию системы патриотического воспитания в России.