Казань обошла Екатеринбург по количеству иностранных авиакомпаний

Казань укрепляет свои позиции на карте международных авиаперевозок. Пока Екатеринбург борется с последствиями санкций, столица Татарстана предлагает все больше удобных маршрутов для полётов за рубеж. Об этом рассказали в телеграм-канале Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан с ссылкой на «Daily TRAVEL News».

Из Казани сегодня можно улететь прямыми рейсами пяти иностранных авиакомпаний: Air Serbia, Fly Dubai, Сhina Еastern Airlines, Turkish Airlines и Pegasus. Причем речь идет не только о прямых рейсах, но и об удобных стыковках по единому билету. Например, долететь до Берлина с пересадкой в Стамбуле рейсом Pegasus можно в пределах 22 тысяч рублей.

Наличие единого билета – это гарантия того, что в случае задержки или отмены рейса авиакомпания обеспечит пассажиру проживание, питание и билет на следующий рейс. В условиях нестабильности на рынке авиаперевозок это особенно актуально. Казанский аэропорт, в свою очередь, делает ставку на развитие международного сообщения, предлагая пассажирам условия для путешествий.