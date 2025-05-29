Казань отметит День защиты детей

Заместитель председателя исполкома Казани Гузель Сагитова рассказала, какие мероприятия ждут маленьких и не очень казанцев в День защиты детей и не только, поскольку праздник растянут на три дня - с 30 мая по 2 июня. По ее словам, они охватят все районы города.

Больше всего праздник затронет детский парк «Елмай» - 1 июня здесь пройдет мультиформатная концертно-развлекательная программа «Мы там, где ты». Начало в 12.00.

Главным выступающим на этой площадке будет музыкальный коллектив Just Brass. Еще на сцене выступят более 200 воспитанников МБУ «Подросток». Кроме того, предполагается 18 бесплатных мастер-классов прикладного характера, к примеру, лепка из воздушного пластилина, создание 3D-открыток, роспись гипсовых изделий. Также будут организованы занятия по йоге, мягкой растяжке и дыхательным практикам, можно будет поиграть в крафтовые игры.

30 мая с 10.30 в парке «Калейдоскоп» тоже пройдет детский праздник. В программе мастер-классы, настольные и дворовые игры, шоу мыльных пузырей, веселые конкурсы, викторины и спортивные состязания.

В тот же день в сквере Аксенова будут давать концерт воспитанники Детской музыкальной школы №18 имени Музафарова.

31 мая в Горкинско-Ометьевском лесу в 10.00 состоится фестиваль «Дорогою добра» для детей с ОВЗ.

А непосредственно 1 июня в парке «Черное озеро» в 10.00 стартует благотворительная регата. В то же время, но уже в парке ДК им. Саид-Галиева намечен праздник «Счастье, солнце, дружба - вот что детям нужно». Чуть позже, в 11.00, в Казанском зооботсаде представление «Здравствуй, лето!» Концертная программа «Мы - дети России!» запланирована на 13.00 в парке у ЖК «Весна».

КМЦ им. Гайдара организует в 11.00 в парке «Крылья Советов» интерактивно-развлекательные площадки и концерт воспитанников. Рядом, в КДК им. Ленина, состоится показ мультфильма для детей с ОВЗ и ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 3 июня там же пройдет блицтурнир по шахматам на Кубок Главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.

1 июня в 11.00 в парке «Сосновая роща» состоится парад креативно украшенных колясок «Бәләкәч фест». В парке «Салават Купере» в 15.00 начнется фестиваль «Счастливое детство». В программе концерт, мастер-классы, анимация, аквагрим и розыгрыш призов от партнеров мероприятия.

На 11.00 2 июня в КЦ «Сайдаш» намечен танцевальный марафон с участием детских коллективов учреждения.

В то же время в инклюзивном центре «Тылсым» на ул. Ипподромной 18 гостей праздника будут ждать музыкальные, творческие и спортивные мастер-классы, логоритмика, аэробика, настольные игры и конкурс чтецов.

Сагитова дополнительно напомнила, что познавательные и развлекательные мероприятия запланированы в библиотечной сети Казани. А в спортивных учреждениях пройдут республиканский турнир по парусному спорту «День защиты детей», первенства по плаванию и теннису, а также турнир среди футбольных команд ФСО «Центральный».