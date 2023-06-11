Казань отправила гуманитарную помощь в Белгородскую область, где из-за обстрелов и диверсий пострадал ряд населенных пунктов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков

Гладков рассказал, что каждый день к ним поступает гуманитарная помощь в больших объемах от Московской, Липецкой, Воронежской, Орловской областей, Казани, Ставропольского и Краснодарского краев.

Также губернатор отметил, что из Москвы идет огромный объем помощи, включая постельные принадлежности для эвакуированных.

Глава Белгородской области также обсуждал возможную помощь с руководителями других регионов, включая Сахалинскую область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Северную Осетию-Аланию.