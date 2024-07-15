Казань отправила в Донбасс 1,5 тысячи тонн гуманитарной помощи

На проходящем в настоящий момент татарстанском телемарафоне «Вступай в армию Победы» руководитель аппарата исполкома города Булат Алеев рассказал, какую помощь оказывают казанцы подшефным территориям в Донбассе и людям, подписавшим контракт с МО РФ. Так, за последние полтора года, только через фонд «Добрая Казань» в Лисичанск и Рубежное было отправлено 1,5 тысяч тонн гуманитарной помощи на сумму около 500 млн рублей. В этом деле участвовали не только граждане, но и предприятия города.

Кроме того, спикер добавил, что в октябре прошлого года было принято решение о том, что из бюджета Казани будет выплачиваться 200 тысяч рублей заключившим контракт на военную службу. Буквально на прошлой неделе мэром Ильсуром Метшиным принято решение увеличить эту сумму до 300 тысяч рублей. Таким образом, единовременная гарантированная сумма для заключивших контракт в Татарстане на сегодня достигла 1,5 млн рублей. Причем, получить ее могут не только постоянно проживающие в республике граждане.