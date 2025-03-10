Казань побила температурный рекорд 9 марта 2025 года

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Город
10 марта 2025  09:45

9 марта 2025 года в столице Татарстана был зафиксирован новый температурный рекорд, превысивший показатель пятилетней давности. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра Республики Татарстан.  

Согласно данным метеорологических наблюдений, на станции «Казань» температура воздуха достигла отметки +6,2 градуса, а на авиационной метеостанции «Казань-Сокол» столбики термометров поднялись до +6,9 градуса.  

Предыдущий рекорд для этого дня был установлен в 2020 году, когда температура в городе составила +5,4 градуса. Таким образом, новый максимум оказался на 0,8–1,5 градуса выше, чем пять лет назад.  

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