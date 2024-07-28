Казань почтила память детей Донбасса

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Город
28 июля 2024  13:02
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани прошла международная акция «Ангелы Донбасса», посвященная памяти детей — жертв вооруженного конфликта на востоке Украины. 

Акция состоялась в День памяти детей Донбасса, который отмечается ежегодно 27 июля. В этот день в 2014 году в результате обстрела погибло много детей. 

Более ста жителей Казани собрались, чтобы почтить память погибших. Участники акции зачитали имена детей, погибших в Донбассе за годы конфликта, и почтили их память минутой молчания. К стихийному мемориалу были возложены цветы. 

Организаторами акции выступили Татарстанское отделение «Молодой Гвардии Единой России» и городской Комитет по делам детей и молодежи при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия».

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