Казань почтила память детей Донбасса

В Казани прошла международная акция «Ангелы Донбасса», посвященная памяти детей — жертв вооруженного конфликта на востоке Украины.

Акция состоялась в День памяти детей Донбасса, который отмечается ежегодно 27 июля. В этот день в 2014 году в результате обстрела погибло много детей.

Более ста жителей Казани собрались, чтобы почтить память погибших. Участники акции зачитали имена детей, погибших в Донбассе за годы конфликта, и почтили их память минутой молчания. К стихийному мемориалу были возложены цветы.

Организаторами акции выступили Татарстанское отделение «Молодой Гвардии Единой России» и городской Комитет по делам детей и молодежи при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия».