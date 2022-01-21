 Казань подаст заявку на проведение Юношеских Олимпийских игр в 2030 году
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Казань подаст заявку на проведение Юношеских Олимпийских игр в 2030 году

В декабре закончится срок санкций, запрещающих России подавать заявки на проведение международных спортивных мероприятий.

Город
21 января 2022  17:50
Автор:
Розалия Хайруллина

Казань подаст заявку на проведение Юношеских Олимпийских игр в 2030 году. Об этом журналистам сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

"Республика и Казань как город, соответствующий самым высоким международным стандартам по организации самых крупных международных проектов, имеет амбиции подавать заявки на Юношеские Олимпийские игры и на чемпионаты мира по различным видам спорта",- сказал Матыцин.

Он также отметил, что в декабре завершится период санкций, в течение которого Россия не могла участвовать в заявочных компаниях.

"Сразу после этого будут сформулированы предложения от республики и министерства спорта и правительства. Как только это решение будет принято, мы максимально быстро вступим в заявочную компанию«,- подчеркнул он.

По его словам, у страны достаточно времени, чтобы уложиться в сроки заявочной компании, которые определяет Международный Олимпийский. «Самое реальное — это 2030 год», — уточнил Матыцин, говоря о дате соревнований.

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