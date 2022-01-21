Казань подаст заявку на проведение Юношеских Олимпийских игр в 2030 году. Об этом журналистам сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

"Республика и Казань как город, соответствующий самым высоким международным стандартам по организации самых крупных международных проектов, имеет амбиции подавать заявки на Юношеские Олимпийские игры и на чемпионаты мира по различным видам спорта",- сказал Матыцин.

Он также отметил, что в декабре завершится период санкций, в течение которого Россия не могла участвовать в заявочных компаниях.

"Сразу после этого будут сформулированы предложения от республики и министерства спорта и правительства. Как только это решение будет принято, мы максимально быстро вступим в заявочную компанию«,- подчеркнул он.

По его словам, у страны достаточно времени, чтобы уложиться в сроки заявочной компании, которые определяет Международный Олимпийский. «Самое реальное — это 2030 год», — уточнил Матыцин, говоря о дате соревнований.