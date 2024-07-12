Казань получит 39 новых бирюзовых троллейбусов МАЗ

Казань готовится к обновлению своего троллейбусного парка. Власти закупят в лизинг 39 новых троллейбусов МАЗ. На это выделено 1,4 миллиарда рублей.

Новые троллейбусы будут низкопольными и представляют собой технику нового поколения. В салоне предусмотрено 34 места для сидения, а общая вместимость составляет 90 человек.

Для комфорта пассажиров троллейбусы оснащены раздельным кондиционированием салона и кабины водителя. В зимний период тепло обеспечат эффективные печи. В салоне установлены разъемы USB для зарядки гаджетов.

В прошлом году Казань уже закупила 25 троллейбусов нового поколения.