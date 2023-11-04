Казань получит четыре новых поликлиники

В частности, программа модернизации первичного звена, включенная в национальный проект «Здравоохранение» на 2024-2025 годы, предусматривает строительство в республике шести поликлиник, четырех центров врачей общей практики и 58 фельдшерско-акушерских пунктов. Из них: три новых поликлиники появятся в Казани и еще одна в Нижнекамске. Также будет достроена поликлиника в ЖК «Салават Купере». ВОПы будут построены в Казани и Альметьевске.

Как сообщили в Минздраве РТ, всего по программе был запланирован капитальный ремонт 415 медицинских учреждений. На сегодня отремонтировано 159 объектов. В следующие два года к ним добавятся еще 256 объектов здравоохранения.

Кроме того, планируется приобретение 8709 единиц медицинского оборудования для оснащения ФАПов центральных районных больниц: спирометры, экспресс-анализаторы уровня холестерина в крови портативные, анализаторы гемоглобина крови, анализаторы уровня сахара крови портативные с тест-полосками.

Диагностическое оборудование будет подключено к единой информационной системе с функцией удаленной передачи данных.

В Минздраве сообщили, что рамках реализации нацпроекта уже проделана большая работа. Так, в 2021-2022 годах в Татарстане построено 44 объекта здравоохранения: три поликлиники, три врачебные амбулатории и детское поликлиническое отделение, один центр врача общей практики, 36 ФАПов.

В 2023 году завершено строительство детской поликлиники в поселке Дербышки в Казани и многопрофильной поликлиники в поселке Осиново Зеленодольского района. Кроме того, построено 25 ФАПов, начато строительство многопрофильной поликлиники в ЖК «Салават Купере».

Для нужд сельских поликлиник в 2021-2022 годах поставлены и введены в эксплуатацию 2847 единиц медицинского оборудования, в том числе аппараты КТ и МРТ, флюорографы, маммографы, передвижные и стационарные рентген-аппараты и аппараты УЗИ, холтеры ЭКГ и АД.

Кроме того, для оснащения всех фельдшерско-акушерских пунктов было закуплено 1638 автоматических дефибрилляторов, электрокардиографы с подключением к информационной системе «Единый кардиолог».

Кроме того, за 2021-2023 годы в рамках программы было приобретено 526 единиц автомобильного транспорта.

Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению президента РФ Владимира Путина.