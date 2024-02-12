Казань попала в топ муниципалитетов с высоким уровнем безработицы

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Республика
12 февраля 2024  13:52
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане к январю 2024 года зарегистрировали свыше 4 тысяч безработных, при этом количество заявленных вакансий достигает 53 тысяч. 

Уровень безработицы снизился не намного, всего 200 с лишним человек сняли себя с регистрации. 

Муниципалитетами с самым высоким уровнем регистрируемой безработицы в прошлом месяце стали Новошешминский, Нижнекамский и Тюлячинский районы. Самый низкий уровень зафиксирован в Зеленодольском, Ютазинском и Чистопольском районах.

Казань расположилась на 6 месте в топ-10 муниципалитетов, где показатель безработных был наиболее высокий.

Новошешминский 0,48%
Нижнекамский 0,39%
Тюлячинский 0,38%
Верхнеуслонский 0,33%
Агрызский 0,25%
Казань 0,25%
Дрожжановский 0,23%
Сабинский 0,22%
Черемшанский 0,22%
Тукаевский 0,21%

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