Казань попала в топ муниципалитетов с высоким уровнем безработицы

В Татарстане к январю 2024 года зарегистрировали свыше 4 тысяч безработных, при этом количество заявленных вакансий достигает 53 тысяч.

Уровень безработицы снизился не намного, всего 200 с лишним человек сняли себя с регистрации.

Муниципалитетами с самым высоким уровнем регистрируемой безработицы в прошлом месяце стали Новошешминский, Нижнекамский и Тюлячинский районы. Самый низкий уровень зафиксирован в Зеленодольском, Ютазинском и Чистопольском районах.

Казань расположилась на 6 месте в топ-10 муниципалитетов, где показатель безработных был наиболее высокий.

Новошешминский 0,48%

Нижнекамский 0,39%

Тюлячинский 0,38%

Верхнеуслонский 0,33%

Агрызский 0,25%

Казань 0,25%

Дрожжановский 0,23%

Сабинский 0,22%

Черемшанский 0,22%

Тукаевский 0,21%