Казань посетили на 10% больше туристов, чем в прошлом году

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Город
30 сентября 2024  12:01
Автор:
Эндже Гарафиева

В столице Татарстана зафиксирован рост туристического потока. С января по август 2024 года Казань посетили более 3 миллионов туристов, что на 10,3% превышает показатели прошлого года. Об этом сообщили в комитете по развитию туризма.

Среди самых популярных туристических объектов – Казанский Кремль, аквапарк «Ривьера», музей чак-чака и музей «Городская панорама». Всего за 8 месяцев эти объекты посетили более 4 миллионов человек.

В этом году Казань стала центром притяжения и для иностранных туристов. С начала года в столице Татарстана побывали более 67 тысяч иностранцев.

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