 Чернышенко: Казань потенциально может претендовать на право принять «Олимпиаду-2036»
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Чернышенко: Казань потенциально может претендовать на право принять «Олимпиаду-2036»

С Казанью в праве проведения соревнований конкурируют Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород.

Республика
28 декабря 2021  11:28
Автор:
Николай Лукоянов

Казань потенциально может претендовать на право принять «Олимпиаду-2036». Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью «РИА Новости».

«Очевидно, что Россия будет бороться за право принять у себя Олимпийские игры и у нас много городов, которые потенциально соответствуют уровню мировых олимпийских столиц, это и Москва, и Санкт-Петербург, и спортивная столица России Казань», – заявил вице-премьер.

По его субъективному мнению, Сочи наиболее всего подойдет для проведения игр, так как там все изначально задумывалось под проведения спортивных мероприятий такого масштаба.

Ранее сообщалось, что министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о возможности проведения Олимпиады — 2036 в Казани. По его словам, потенциала у многих регионов России достаточно, чтобы провести Олимпиаду.

 

 

 

 

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