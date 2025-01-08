Казань потратит 175 млн рублей на уборку и плавление снега в 2025 году

Как стало известно из тендера на сайте госзакупок, в текущем году из бюджета города будет потрачено 175 млн рублей на уборку и утилизацию снега. По сравнению с прошлым годом, затраты выросли на 50 млн рублей.

Контракт подразумевает круглосуточное и бесперебойное выполнение услуг по приемке и утилизации снега. Срок контракта – весь 2025 год. В качестве заказчиков выступают Комитет внешнего благоустройства города и все администрации районов Казани. Стоимость утилизации 1 т снега указана как 250 рублей.