Казань преобразится к саммиту стран БРИКС

В городе запланирован большой объем работы, в частности, замена инженерных сетей, ремонт дорог, лестниц, кровель и фасадов зданий, монтирование элементов декора.

Подготовке к международному событию было посвящено совещание, которое провел руководитель Исполнительного комитета Казани Рустем Гафаров. Он призвал не терять времени и ускорить сдачу всех проектов.

В числе первоочередных задач замруководителя исполкома города Игорь Куляжев назвал ремонт 12 лестниц.

Они располагаются по улицам Волкова, Кави Наджми, возле жилого дома №26 по ул. Вишневского и др. Важным моментом в благоустройстве города станет и ремонт 18 участков дорог. На сегодня также готова проектно-сметная документация по замене трех лифтов в надземных переходах, до конца декабря будут готовы документы на оставшиеся три объекта. Кроме этого, выделены средства на озеленение и посадку деревьев и кустарников. На улицах города планируется посадить почти 5 тысяч многолетних и более 18,5 тысячи однолетних растений.

Также будет обновлена стела «Казань», установленная на выезде с аэропорта в направлении города. «Мы заменим существующую композицию «Казань» высотой два метра, которая находится в аварийном состоянии и имеет непрезентабельный и устаревший вид. В соответствии с поручением мэра Казани Ильсура Метшина управлению архитектуры и градостроительства совместно с Институтом развития города уже в декабре необходимо разработать согласованное эскизное предложение, чтобы своевременно успеть провести торги на проектирование и установку стелы», - сказал замруководителя.

В районах города запланированы ремонт и покраска 21 подпорной стены. Куляжев предложил не ограничиваться ремонтом и покраской, а разместить на объектах граффити. К следующему заседанию будут готовы эскизы, согласованные с управлением архитектуры и градостроительства.

Недавно Ильсур Метшин объявил о реконструкции Центрального стадиона Казани к саммиту стран БРИКС. Масштабные работы планируют начать уже в декабре. На объекте заменят беговые дорожки, пластиковые кресла, проведут ремонт крыши, фасада, инженерных сетей, обновят входные группы. Кроме этого, отремонтируют галереи стадиона: стены и балки усилят прокатными элементами, обновят стены и потолки, проведут общестроительные работы. Частично реконструкция затронет и легкоатлетический манеж, где также будут заменены дорожки.

В будущем в спорткомплексе планируется проводить крупные спортивные турниры, в том числе международные. Уже в следующем году есть запрос на проведение первенства России по легкой атлетике.

Сейчас на стадионе проходят городские и республиканские соревнования по легкой атлетике и волейболу. Проводятся тренировки по футболу, волейболу, легкой атлетике, гимнастике и другим видам спорта. Стадион использовался в качестве домашней арены футбольного клуба «Рубин», на нем проходили матчи Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы.

В 2013 году на Центральном стадионе Казани состоялся легкоатлетический турнир XXVII Всемирной летней Универсиады, а в 2017-м он стал одной из тренировочных площадок для сборных стран, участвовавших в Кубке конфедераций. В 2018 году объект задействовали для подготовки к матчам чемпионата мира по футболу - тогда в Казани тренировались игроки сборных Южной Кореи и Бразилии.

Завершить реконструкцию планируют в следующем году, до Игр БРИКС. На стадионе запланированы соревнования по легкой атлетике по 16 дисциплинам.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. Среди трех тысяч спортсменов разыграют свыше 350 комплектов медалей. Всего в соревновательную программу войдут 27 видов спорта.

В совещании также приняли участие председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Василий Лысачкин, главы администраций районов и другие, сообщает пресс-служба мэрии Казани.