Казань презентовала свои «умные сервисы» на Kazan Digital Week

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Город
10 сентября 2024  18:07
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня в рамках Kazan Digital Week прошел круглый стол с участием представителей России, Ирана, Турции, Индии, Узбекистана и Кыргызстана.

Вице-мэр Казани Евгения Лодвигова и директор Центра городской трансформации Дмитрий Кремлев презентовали успешные проекты, реализованные в столице Татарстана. В центре внимания оказались такие инициативы, как чат-бот «Моя Казань» для обращений граждан, платформа «Art-проспект» для бронирования открытых городских площадок, а также «Цифровой двойник» – трехмерная модель города, созданная на основе высокоточных данных.

Участники круглого стола обсудили вопросы по автоматизации взаимодействия с гражданами и создания платформ для доступа к городским услугам. Особый интерес вызвали кейсы по интеграции систем оповещения о погодных условиях и автоматизации процессов в сферах здравоохранения и городского хозяйства. Не остались без внимания и сервисы в области строительства и проектирования.

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