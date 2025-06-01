Казань приглашает на бесплатный музейный день 3 июня

news_top_970_100
Город
1 июня 2025  12:37

3 июня, в традиционный «первый вторник месяца», Национальный музей Республики Татарстан и его филиалы откроют двери для бесплатного посещения. Акция распространяется на 12 культурных площадок города, включая мемориальные музеи выдающихся деятелей искусства, литературы и истории.

Среди доступных для посещения объектов – музей А.М.Горького и Ф.И.Шаляпина, литературный музей Габдуллы Тукая, музей-мемориал Великой Отечественной войны, а также мемориальные квартиры Шарифа Камала, Мусы Джалиля и других знаковых фигур татарской культуры.

Важно отметить, что дополнительные услуги – экскурсии, мастер-классы и специальные программы – оплачиваются отдельно согласно установленным тарифам.

news_right_column_240_400
Новости
Раис РТ пригласил жителей в парки республики, где пройдут различные мероприятия
В Брянской и Курской областях произошло обрушение мостов
МЧС объявило о штормовом предупреждении в Татарстане
Казань приглашает на бесплатный музейный день 3 июня
Третий матч бронзовой серии остался за «Локомотивом-Кубань»
«Ак Барс» сумел сохранить Артёма Галимова
Заявление о возмещении расходов на профилактику травматизма можно подать онлайн
Марийский праздник «Семык» объединил разные районы и регионы
Марийский праздник «Семык» объединил разные районы и регионы