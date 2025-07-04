Казань приглашает на экологический фестиваль «КультТорг»

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Город
4 июля 2025  17:27
Автор:
Елизавета Черкина

5 июля в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет первый летний фестиваль разумного потребления «КультТорг». С 12.00 гостей ждет насыщенная программа, посвященная экологичному образу жизни.  Об этом сообщается на сайте мэрии Казани. 

На фестивале можно будет сдать вторсырье на переработку, обменяться вещами на фримаркете, принять участие в цветочном свопе и найти новые хозяев для ненужных предметов на гаражной распродаже. Организаторы подготовили бесплатный мастер-класс по декору фоторамок мозаикой, детские развлечения и даже вечернюю дискотеку.  

Это отличная возможность не только избавиться от лишних вещей экологичным способом, но и познакомиться с единомышленниками, узнать больше о принципах осознанного потребления и весело провести время на природе. Вход на мероприятие свободный для всех желающих.
 

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