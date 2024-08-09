Казань приглашает на семейный экофестиваль «Вместе просто»

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Город
9 августа 2024  10:07
Автор:
Эндже Гарафиева

10 августа лесопарк «Лебяжье» превратится в площадку для экологичного отдыха. Здесь пройдет первый семейный экофестиваль «Вместе просто». Гостей ждут мастер-классы, концерт, вкусная еда, развлечения и возможность узнать больше об экологичном образе жизни. 

На фестивале будет работать более 30 интерактивных зон, где «Казаньоргсинтез» и другие городские организации расскажут об экопросвещении, вторичной переработке и не только. Гости смогут посетить мастер-классы по фотографии, граффити и синтезу, прогуляться по экотропе, обменяться вещами на своп-маркете, выбрать что-то интересное на книжном фестивале и послушать познавательный лекторий. Также на территории фестиваля будут работать гастромаркет, зона сапбордов и развлекательные станции. 

Хедлайнерами музыкальной программы станут певица Tatarka и группа Tesla boy. На сцену также поднимутся локальные исполнители Fauzia и «Дышать», а также диджеи Malika, BubbleGum и Solman. 

Фестиваль пройдет на площадке «Сабантуй» с 13:00 до 21:00. Вход свободный. Организатором выступает «Казаньоргсинтез» при поддержке мэрии города.

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