Казань приглашает на семейный экофестиваль «Вместе просто»

10 августа лесопарк «Лебяжье» превратится в площадку для экологичного отдыха. Здесь пройдет первый семейный экофестиваль «Вместе просто». Гостей ждут мастер-классы, концерт, вкусная еда, развлечения и возможность узнать больше об экологичном образе жизни.

На фестивале будет работать более 30 интерактивных зон, где «Казаньоргсинтез» и другие городские организации расскажут об экопросвещении, вторичной переработке и не только. Гости смогут посетить мастер-классы по фотографии, граффити и синтезу, прогуляться по экотропе, обменяться вещами на своп-маркете, выбрать что-то интересное на книжном фестивале и послушать познавательный лекторий. Также на территории фестиваля будут работать гастромаркет, зона сапбордов и развлекательные станции.

Хедлайнерами музыкальной программы станут певица Tatarka и группа Tesla boy. На сцену также поднимутся локальные исполнители Fauzia и «Дышать», а также диджеи Malika, BubbleGum и Solman.

Фестиваль пройдет на площадке «Сабантуй» с 13:00 до 21:00. Вход свободный. Организатором выступает «Казаньоргсинтез» при поддержке мэрии города.